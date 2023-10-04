Собака лежить біля тіла господаря, якого вбила Росія: щемливий кадр з передмістя Херсона

Росія продовжує цинічно атакувати цивільне населення Херсона та області. Лише протягом минулої доби окупанти понад 100 разів обстріляли Херсонщину.

Рятувальники невпинно працюють в місті та області, адже останнім часом росіяни значно посилили обстріли Херсонської області. У ДСНС показали щемливі кадри після чергової терористичної атаки росіян.

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Собака не полишав господаря

У мережі рятувальники опублікували щемливе фото. На ньому зафіксували, як собака не полишає свого господаря після смерті й лежить поряд з його тілом. Чоловік загинув від рук окупантів у передмісті Херсона – селищу Антонівка. Він саме був у гаражі, коли російські військові завдали авіаудару по населеному пункту. Від отриманих поранень 69-річний чоловік загинув на місці.



Щемливі кадри з передмістя Херсона / Фото ДСНС

Під час обстрілу 3 жовтня ворог скинув авіабомбу на житловий квартал. Через цинічний удар Росії було зруйновано 7 приватних будинків. Під завалами опинилися мирні мешканці. Коли рятувальники прибули на місце удару, то дістали з-під завалів 2 людей – одного чоловіка без ознак життя і поранену жінку.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, від авіаудару по передмістю Херсона поранення отримали 4 осіб – троє жінок 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік.Всі потерпілі отримали допомогу на місці.

Росіяни використовують усе наявне озброєння

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що нині росіяни використовують для обстрілів Херсонщини усе наявне озброєння.

Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї – систем залпового вогню "Град", артилерії, САУ, танків, гранатометів,

– повідомив Хлань.

Крім того, ворог почав частіше використовувати безпілотники для того, аби скидати вибухівки на різні райони Херсона. Також росіяни почали активно завдавати авіаударів по місту – щонайменше утричі збільшилося використання КАБів по Херсонщині.