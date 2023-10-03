Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу про ситуацію в місті. За його словами, вранці 3 жовтня окупанти вкотре завдали удару.

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"Знову обстріли. Як мінімум одна людина отримала поранення. І тепер чутно вибухи", – зазначив Соболевський.

Найчастіше російські окупанти застосовують реактивні системи залпового вогню та артилерію. Почастішали обстріли за допомогою керованих авіабомб.

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Соболевський наголосив, що найбільше від ворожих атак страждає Бериславський район.

У що цілить ворог

Російські окупанти застосовують тактику терору. Вони прагнуть знищити якомога більшу кількість людей.

Переважно "відпрацьовують" по медичних та освітніх закладах, житловій забудові. Також це місця скупчення людей – ринки, супермаркети, транспортні вузли,

– перелічив Соболевський.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти спеціально починають обстріли в першій половині дня – саме тоді люди виходять на вулицю у своїх справах.

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