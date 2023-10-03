Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу про ситуацію в місті. За його словами, вранці 3 жовтня окупанти вкотре завдали удару.
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"Знову обстріли. Як мінімум одна людина отримала поранення. І тепер чутно вибухи", – зазначив Соболевський.
Найчастіше російські окупанти застосовують реактивні системи залпового вогню та артилерію. Почастішали обстріли за допомогою керованих авіабомб.
Що відбувається на Херсонщині: дивіться відео 24 Каналу
Соболевський наголосив, що найбільше від ворожих атак страждає Бериславський район.
У що цілить ворог
Російські окупанти застосовують тактику терору. Вони прагнуть знищити якомога більшу кількість людей.
Переважно "відпрацьовують" по медичних та освітніх закладах, житловій забудові. Також це місця скупчення людей – ринки, супермаркети, транспортні вузли,
– перелічив Соболевський.
Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що окупанти спеціально починають обстріли в першій половині дня – саме тоді люди виходять на вулицю у своїх справах.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- У регіоні не минає й дня без вибухів. Зокрема, російські обстріли тривали 2 жовтня. Прилетіло біля об'єкта транспортної інфраструктури, постраждало четверо людей.
- Тоді ж під ворожий вогонь потрапило авто патрульних. Один з постраждалих правоохоронців помер на операційному столі. У нього лишився восьмирічний син.
- Крім того, 1 жовтня окупанти скинули вибухівку просто на приватний будинок у Херсоні. У вогняній пастці опинилась жінка з трьома дітьми, але їх вдалось порятувати.
- Водночас влада Херсонщини намагається попереджувати людей про небезпеку. У цьому вона керується повідомленнями від українських військових.