На жаль, 38-річний чоловік помер на операційному столі. Відомо, що він намагався врятувати цивільного від російської атаки на місто.
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Що відомо про загиблого
Херсонський патрульний Віталій Новицький загинув 2 жовтня внаслідок чергового удару окупантів по місту. Під обстріл потрапило авто з патрульними – удар пробив броню транспорту. Чоловіка доправили до лікарні, однак, на жаль, медики не змогли врятувати його.
Віталій Новицький помер в операційній. На момент загибелі патрульному було 38 років. У нього вдома залишилися батьки, дружина та 8-річний син.
Чоловік став поліцейським у 2015-му році. Спочатку він працював у Миколаєві, однак нещодавно Віталій перевівся до Херсона. Він з честю та гідністю вірно служив українському народові. На жаль, ця зміна стала останньою у його житті.
Висловлюємо свої найглибші співчуття рідним і близьким Віталія. Сумуємо разом із вами,
– наголосили у поліції.
Віталій Новицький став черговою жертвою росіян / Ігор Клименко
Росіяни нищать Херсон
- У перший день жовтня окупанти скинули з дронів вибухівку на будинок в Херсон. Там спалахнула пожежа і троє дітей віком 4 місяці, 3 і 5 років та їхня матір опинилися у вогняній пастці.
- Зранку 29 вересня під удар терористів потрапили двоє працівників комунального підприємства, які в той час прибирали центр міста. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію.
- Під час російських ударів по Херсону 28 вересня снаряд вбив медсестру дитячого відділення Світлану Віштомову. Сама ж жінка мала троє власних дітей, які тепер залишилися без мами.