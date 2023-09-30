Ворог раніше скидав на Херсон 2-3 бомби, а зараз їх кількість досягає 50. Зокрема, російські терористи активно атакують житлові квартали.

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Росіяни обстрілювали будинки

У Херсоні внаслідок прямого влучання російського снаряду загинула молодша медична сестра Світлана Віштомова. Трагічна подія сталася 28 вересня. Вона працювала у дитячому відділенні лікарні імені Афанасія і Ольги Тропіних. У момент удару вона перебувала на вулиці біля свого будинку.

У Херсонській МВА розповіли, що вона працювала у медзакладі понад 15 років. Під час війни вона всіляко підтримувала маленьких пацієнтів у відділенні чим допомагала їм одужати. Сама ж жінка мала троє власних дітей, які тепер залишилися без мами.

Під час обстрілу житлових кварталів російськими військами загинули ще дві жінки, що перебували біля Світлани Віштомової.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих від російських обстрілів,

– зазначив голова Херсонської МВА.

Світлана Віштомова загинула від ворожого снаряду / фото Романа Мрочко

Росія наростила обстріли Херсону