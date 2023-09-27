Динаміка обстрілів збільшилася у декілька разів, а попередні три дні були чи не найгіршими за весь час війни. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, додавши, що від атак потерпає як обласний центр, так й інші райони.

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Більше ніж 500 обстрілів

Росіяни б'ють з усіх видів зброї, а кількість обстрілів вже значно більша ніж 500. Колись саме цю цифру вважали своєрідним антирекордом, але тепер інтенсивність ворожого вогню наближається до 600, а інколи й більше. Окупанти також використовують керовані авіабомби, якими почали бити по передмісті Херсона.

Раніше був тільки Бериславський район, населені пункти на узбережжі Дніпра, але зараз окупанти застосовують керовані бомби по обласному центру. Під обстріли потрапляють медичні, навчальні заклади, критична інфраструктура, декуди пропадає світло, окупанти б'ють по житлових кварталах і ця інтенсивність значно збільшилась,

– розповів Сергій Хлань.

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Окупанти видають цинічні заяви

У своїх пропагандистських ресурсах росіяни намагаються переконати людей, що українська влада нібито організовує депортацію. Такі цинічні заяви вони роблять у той час, коли самі посилюють свої обстріли.

Вони самі в рази збільшили інтенсивність вогню. Інтенсивність направлена саме по скупченню людей, а рятувальні роботи вони називають депортацією. Це така картинка, яку окупанти намагаються створити на окупованих територіях, а всі свої злочини хочуть приписати Україні,

– підкреслив депутат.

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