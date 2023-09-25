Під атаку потрапила будівля ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені. В Херсонській обласній військовій адміністрації показали жахливі наслідки атаки: руйнування, спалені авто та понищені будинки.

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Одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.



Наслідки атаки на Берислав / Фото Херсонської ОВА

Окупанти скинули аж 4 авіабомби / Фото Херсонської ОВА

Наразі інформація про наслідки атаки все ще уточнюється.

Що відомо про жертв та поранених

Через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей – поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.Ворог завдав удару близько 11 години ранку сьогодні / Фото Херсонської ОВА На кадрах видно спалені автівки та зруйновані вибухом будівлі / Фото Херсонської ОВА



Авіабомба знищила житловий будинок / Фото Херсонської ОВА

Наразі наслідки від удару все ще уточнюють / Фото Херсонської ОВА

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