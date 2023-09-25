Начальник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що вороги посилили удари з повітря. Зокрема, окупанти б'ють керованими авіабомбами (КАБами) потужністю 500 кілограмів в тротиловому еквіваленті по житлових кварталах, по сільськогосподарських угіддях, по соціальній інфраструктурі, пише 24 Канал.

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Яку тактику росіяни застосовують у Херсонській області

Це фактично тактика випаленої землі, коли ворог намагається тиснути на мирне населення, не маючи абсолютно ніяких успіхів на лінії фронту,

– розповіла Гуменюк.

Буквально напередодні посадовиця вже розповідала, що росіяни на Херсонщині дуже активізувалися. Зокрема, відбуваються дуже потужні удари, групові нальоти.

"Протягом доби ми фіксуємо понад 20 керованих авіабомб по Бериславщині та Херсонському району", – пояснювала посадовиця.

За її словами, росіяни використовують й тактичну авіацію, й дрони – не тільки ударні, а і FPV. Останні можуть переносити осколкові боєприпаси, які скидають на місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби або люди просто йдуть з роботи додому.

Наталія Гуменюк пов'язує активізацію повітряного способу атак ворога з тим, що він потерпає від контрбатарейних атак, адже українська армія вибиває артилерійські потужності окупантів з лівого берега Дніпра у Херсонській області.

Капітан 1 рангу уточнила, що:

для ударів по Миколаївщині й Одещині Росія частіше використовує ракетне озброєння, ударні та розвідувальні дрони;

на Півдні – атакує об'єкти промислової та зернової інфраструктури.

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