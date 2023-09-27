Динамика обстрелов увеличилась в несколько раз, а предыдущие три дня были едва ли не самыми плохими за все время войны. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что от атак страдает как областной центр, так и другие районы.

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Более 500 обстрелов

Россияне бьют из всех видов оружия, а количество обстрелов уже значительно больше 500. Когда-то именно эту цифру считали своеобразным антирекордом, но теперь интенсивность вражеского огня приближается к 600, а иногда и больше. Оккупанты также используют управляемые авиабомбы, которыми начали бить по пригороду Херсона.

Раньше был только Бериславский район, населенные пункты на побережье Днепра, но сейчас оккупанты применяют управляемые бомбы по областному центру. Под обстрелы попадают медицинские, учебные заведения, критическая инфраструктура, где пропадает свет, оккупанты бьют по жилым кварталам и эта интенсивность значительно увеличилась,

– рассказал Сергей Хлань.

Депутат Херсонского областного совета об увеличении обстрелов: смотрите видео

Оккупанты выдают циничные заявления

В своих пропагандистских ресурсах россияне пытаются убедить людей, что украинские власти якобы организуют депортацию. Такие цинические заявления они делают в то время, когда сами усиливают обстрелы.

Они сами в разы увеличили интенсивность огня. Интенсивность направлена именно на скопление людей, а спасательные работы они называют депортацией. Это такая картинка, которую оккупанты пытаются создать на оккупированных территориях, а все свои преступления хотят приписать Украине,

– подчеркнул депутат.

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