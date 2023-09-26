Источники 24 Канала в СБУ предоставили нашей редакции видеоподтверждение удара по штабу российских военных под Херсоном. Когда точно произошел "хлопок" – не известно. Однако источники 24 Канала в СБУ отмечают, что российским оккупантам было "жарко" недавно.

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В результате удара уничтожены 8 российских офицеров

Источники отмечают, что благодаря корректировке СБУ был поражен штаб россиян во временно оккупированном населенном пункте под Херсоном.

Удар с HIMARS произошел, когда оккупанты проводили ежедневное совещание среди офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

В результате обстрела совещание захватчиков закончилось досрочно: 8 российских офицеров погибли и еще семеро – обезврежены.

Удар по штабу оккупантов под Херсоном: смотрите видео

Украина ликвидировала командующего Черноморского флота России

22 сентября Украина атаковала штаб Черноморского флота России в Севастополе. Украинские военные нанесли несколько ракетных ударов по штаб-квартире оккупантов.

По данным украинских военных, в результате удара был ликвидирован командующий Черноморского флота России Виктор Соколов. Согласно данным следствия, Соколов лично отдавал приказы регулярно запускать "Калибры" по энергетической инфраструктуре Украины. От рук адмирала погибли по меньшей мере 4 мирных жителя Украины.

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Как отмечают СМИ, смерть Соколова – второй случай в истории российских ВМС, когда командующий флота погиб во время войны. Со времен русско-японской войны 1904 – 1905 годов русский флот ни разу не терял своих командующих.

В Силах специальных операций ВСУ отметили, что в целом в результате удара по штабу Черноморского флота были ликвидированы 34 российских офицера. Еще 105 оккупантов были ранены.

Кроме того, в ССО уточнили, что в результате уничтожения российского большого десантного корабля "Минск" в районе Севастополя боевые потери россиян составили 62 оккупанта.