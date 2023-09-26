Джерела 24 Каналу в СБУ надали нашій редакції відеопідтвердження удару по штабу російських військових під Херсоном. Коли точно сталася "бавовна" – не відомо. Однак джерела 24 Каналу в СБУ наголошують, що російським окупантам було "спекотно" нещодавно.

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Унаслідок удару знищено 8 російських офіцерів

Джерела зазначають, що завдяки корегуванню СБУ було уражено штаб росіян у тимчасово окупованому населеному пункті під Херсоном.

Удар з HIMARS відбувся, коли окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Унаслідок обстрілу нарада загарбників закінчилася достроково: 8 російських офіцерів загинули та ще семеро – знешкоджені.

Удар по штабу окупантів під Херсоном: дивіться відео

Україна ліквідувала командувача Чорноморського флоту Росії

22 вересня Україна атакувала штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Українські військові завдали кількох ракетних ударів по штаб-квартирі окупантів.

За даними українських військових, унаслідок удару було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. Згідно з даними слідства, Соколов особисто віддавав накази регулярно запускати "Калібри" по енергетичній інфраструктурі України. Від рук адмірала загинули щонайменше 4 мирні мешканці України.

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Як зазначають ЗМІ, смерть Соколова – другий випадок в історії російських ВМС, коли командувач флоту загинув під час війни. З часів російсько-японської війни 1904 – 1905 років російський флот жодного разу не втрачав своїх командувачів.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ зазначили, що в цілому унаслідок удару по штабу Чорноморського флоту було ліквідовано 34 російських офіцерів. Ще 105 окупантів було поранено.

Крім того, в ССО уточнили, що внаслідок знищення російського великого десантного корабля "Мінськ" в районі Севастополя бойові втрати росіян склали 62 окупанти.