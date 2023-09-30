Враг раньше сбрасывал на Херсон 2-3 бомбы, а сейчас их количество достигает 50. В частности, российские террористы активно атакуют жилые кварталы.
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Россияне обстреливали дома
В Херсоне в результате прямого попадания российского снаряда погибла младшая медицинская сестра Светлана Виштомова. Трагическое событие произошло 28 сентября. Она работала в детском отделении больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. В момент удара она находилась на улице у своего дома.
В Херсонской МВА рассказали, что она работала в медучреждении более 15 лет. Во время войны она всячески поддерживала маленьких пациентов в отделении, чем помогала им выздороветь. Сама же женщина имела троих собственных детей, которые теперь остались без мамы.
В ходе обстрела жилых кварталов российскими войсками погибли еще две женщины, находившиеся возле Светланы Виштомовой.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших от российских обстрелов,
– отметил глава Херсонской МВА.
Светлана Виштомова погибла от вражеского снаряда / фото Романа Мрочко
Россия нарастила обстрелы Херсона
- Динамика обстрелов Херсонской области в последнее время увеличилась в несколько раз – это чуть ли не самые плохие дни с начала войны. Под обстрелы попадают медицинские, учебные заведения, критическая инфраструктура, местами пропадает свет, оккупанты бьют по жилым кварталам.
- 29 сентября в больницу из-за вражеских обстрелов попали два коммунальщика, которые в это время убирались в центре города. У 24-летнего парня константировали тяжелые травмы конечностей, а у его коллеги 68 лет диагностировали ранение глаза и контузию.
- Вечером 27 сентября россияне нанесли удара по двум предприятиям в Херсоне. В тот же день оккупанты сбросили 7 авиабомб в районе Николаевки Бериславского района