Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что количество снарядов, которые россияне выпускают за сутки, приближается к 700.
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Применяют захватчики, в частности, управляемые авиабомбы. Если раньше они сбрасывали 2 – 3 КАБа, то сейчас – около 50. Также враг обстреливает жилые кварталы.
Так оккупанты 28 сентября ударили по Херсону. В результате обстрела погибли 3 женщины.
Одна из женщин – мать, дети которой были непосредственными свидетелями того, как попал снаряд. И их мама погибла на месте. Дети все это видели. Это такая жизнь в Херсоне,
– сказал Хлань.
Сейчас в Херсоне очень опасно находиться на открытом пространстве. Утром 29 сентября под обстрел попали комунальщики, которые вывозили мусор. Пострадали двое мужчин. У одного из них травмы конечностей, а у другого – контузия и осколочное ранение. Их госпитализировали.
"Эти ситуации, когда люди просто работая в Херсоне, попадают под обстрелы – не первый случай. Ситуация напряженная и крайне опасная", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Под обстрелы уже попадали, в частности, бойцы ГСЧС, которые приезжали на помощь после атак, и коммунальщики, которые убирали город.
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Что делать в случае обстрела
Жителям территорий, которые обстреливают оккупанты, советуют не находиться на улице. Лучше быть поближе к зданиям. Когда враг начинает бить, нужно срочно искать укрытие или прятаться в помещении.
А еще лучше, в тех населенных пунктах, которые страдают сейчас от беспощадных обстрелов оккупантов, эвакуироваться в более безопасные регионы. В настоящее время объявлена эвакуация из населенных пунктов на побережье Днепра. Особенно касается людей с малолетними детьми,
– отметил депутат Херсонского областного совета.
Однако есть люди, которые категорически отказываются уезжать. Им нужно максимально соблюдать правила безопасности.
Ситуация в Херсонской области: главное
- За прошедшие сутки, 28 сентября, россияне выпустили по Херсонской области 671 снаряд. Били из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, АГС и СПГ. По Херсону прилетело 45 боеприпасов.
- Враг обстрелял жилые кварталы населённых пунктов области и территорию парка в Бериславском районе.
- Вечером 28 сентября россияне ударили артиллерией по Херсону. Прилетело на одну из улиц. В результате этого погибли 3 женщины.
- Утром 29 сентября оккупанты также били по Херсону. Под удар попали работники коммунального предприятия. Также поврежден автомобиль коммунальщиков, а в домах вокруг – выбило стекла.