По имеющейся информации, российские захватчики атаковали Херсон около 18:00. О жертвах артиллерийской атаки рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, а также в Херсонской областной прокуратуре.

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Враг убил не менее трех женщин

Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Пока известно о трех погибших женщинах,

– отметил Андрей Ермак.

В областной прокуратуре отметили, что, согласно данным следствия, враг 28 сентября около 18:00 открыл артиллерийский обстрел по Херсону. Враг был по жилым кварталам города.

Уже началось досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления.

Россияне активизировали обстрелы Херсона

По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, динамика обстрелов выросла в несколько раз. Он отметил, что предыдущие несколько дней были, едва ли не самыми плохими за все время полномасштабного вторжения. От атак страдает как областной центр, так и другие районы области.

Враг бьет по региону из всех видов оружия. Самих обстрелов более 500. Раньше эту цифру считали своеобразным антирекордом. Впрочем, интенсивность огня оккупантов близка к 600, а иногда и больше обстрелов. Оккупанты атакуют также управляемыми авиабомбами, которыми бьют по пригороду Херсона.

Оккупанты атакуют также управляемыми авиабомбами, которыми бьют по пригороду Херсона. С одной стороны, россияне плотно обстреливают регион. С другой – пропагандисты пытаются убедить самих оккупантов, что украинские власти якобы организуют депортацию. Собственно, так называемой "депортацией" враги называют операции по спасению людей из-под обстрелов.

Глава ОВА Александр Прокудин утром 28 сентября отметил, что за сутки враг совершил 109 обстрелов области. Оккупанты выпустили 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации, а также использовал БПЛА.

По самому Херсону выпустили 33 снаряда. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию завода и объект критической инфраструктуры областного центра. В результате российской агрессии погибли 2 человека и еще 1 получил ранения.