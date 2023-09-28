За наявною інформацією, російські загарбники атакували Херсон близько 18:00. Про жертв артилерійської атаки розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а також у Херсонській обласній прокуратурі.

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Ворог убив щонайменше трьох жінок

Росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Наразі відомо про трьох загиблих жінок,

– зазначив Андрій Єрмак.

В обласній прокуратурі зазначили, що згідно з даними слідства, ворог 28 вересня близько 18:00 відкрив артилерійський обстріл по Херсону. Ворог бив по житлових кварталах міста.

Уже розпочалося досудове розслідування. Воно стосується порушення законів і звичаїв війни у поєднанні з умисним убивством. Наразі проводять першочергові заходи для фіксування злочину.

Росіяни активізували обстріли Херсонщини

За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, динаміка обстрілів зросла у декілька разів. Він зауважив, що попередні кілька днів були, чи не найгіршими за весь час повномасштабного вторгнення. Від атак потерпає як обласний центр, так і інші райони області.

Ворог б'є по регіону з усіх видів зброї. Самих обстрілів понад 500. Раніше цю цифру вважали своєрідним антирекордом. Утім, інтенсивність вогню окупантів близька вже до 600, а іноді й більше обстрілів. Окупанти атакують також керованими авіабомбами, якими б'ють по передмістю Херсона.

Окупанти атакують також керованими авіабомбами, якими б'ють по передмістю Херсона. З одного боку росіяни щільно обстрілюють регіон. З іншого – пропагандисти намагаються переконати самих окупантів, що українська влада буцімто організовує депортацію. Власне, так званою "депортацією" вороги називають операції з порятунку людей з-під обстрілів.

Глава ОВА Олександр Прокудін зранку 28 вересня зазначив, що за добу ворог здійснив 109 обстрілів області. Окупанти випустили 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП, авіації, а також використав БпЛА.

По самому Херсону випустили 33 снаряди. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію заводу й об'єкт критичної інфраструктури обласного центру. Внаслідок російської агресії загинули 2 людини та ще 1 зазнала поранень.