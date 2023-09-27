Достеменно невідомо, коли саме це сталося. Інформацію про атаки по підприємствах у місті повідомили у ДСНС. Також опублікували світлини з місць влучання.

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На підприємствах спалахнули пожежі

Ввечері російська армія завдала ударів одразу по двох підприємствах в Херсоні. Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли,

– кажуть у ДСНС.

У ДСНС показали наслідки атаки підприємств у Херсоні / Фото ДСНС

Тому приборкування вогню забрало у рятувальників більше часу. Їм доводилося до гасіння повертатися кілька разів. Робили вони це після того, як стихали обстріли.

О 21:56 надійшло повідомлення від глави ОВА Олександра Прокудіна. За його словами, Херсон під масованим обстрілом. Фіксується також активність ворожої авіації у повітряному просторі області. Ймовірні також ракетні удари. Він звернувся до містян і попрохав їх перебувати в укриттях доти, поки не завершиться повітряна тривога.

У Повітряних силах о 21:57 написали, що декілька "Шахедів" у Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях. Закликають перебувати в укриттях мешканців тих регіонів, де лунає повітряна тривога.

Станом на 22:00 повітряна тривога у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, а також Кіровоградській областях. Мешканців попереджають про можливу атаку дронами-камікадзе, а також ракетами. Закликаємо вас не покидати укриттів або ж дотримуватися бодай правила двох стін. І ні в якому разі не перебувайте біля вікон.

Звернімо увагу, що о 16:35 надійшло повідомлення від начальника Херсонської МВА Романа Врочка. Він зазначив, що у Херсоні лунали вибухи. За його словами, окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега. Тож, він закликав містян перейти до безпечніших місць, берегти себе та рідних.