Тривога на території області наразі не оголошена. Водночас людей просять негайно перейти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не надійде офіційна інформація, що загроза – минула. Будь ласка, не нехтуйте цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 Канал.
Зверніть увагу На Полтавщині пролунав вибух на газопроводі: чи є загроза населенню
Роман Мрочко – начальник Херсонської МВА – розповів деталі, що відбувається у місті.
У Херсоні чути вибухи. Армія Росії обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Бережіть себе і своїх близьких,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти регулярно скоюють терористичні атаки по Херсону. Зокрема, 26 вересня ворог обстріляв місто. У різних районах міста зафіксували прильоти. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по Україні.