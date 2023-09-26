Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що наразі на місці вибуху вигорають залишки газу. Та пообіцяв більше деталей згодом. Наразі на місці працюють працівники ДСНС.

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У Лубенському районі стався вибух: відео

"Рятувальники ліквідовують загорання сухої трави. Ситуація контрольована", – уточнив через кілька хвилин Дмитро Лунін.



Рятувальники гасять суху траву на місці вибуху / Фото з телеграм-каналу Дмитра Луніна

Загрози населенню немає

У МВС теж надали інформацію щодо вибуху газопроводу високого тиску в Лубенському районі Полтавщини. Зазначають, що вибух стався о 13:00 внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску (діаметром 1 тис. 20 мм, тиск 40 атм).

Також правоохоронці повідомили, що загрози населеним пунктам нема. Горіння газу не спостерігається.

"Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає", – повідомляють у МВС.

Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюють. Підрозділи ДСНС здійснюють гасіння сухої трави.