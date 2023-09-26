Глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас на месте взрыва выгорают остатки газа. И пообещал больше деталей позже. Сейчас на месте работают работники ГСЧС.

Смотрите также Оккупанты повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией, – ОК "Юг"

В Лубенском районе произошел взрыв: видео

"Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируемая", – уточнил через несколько минут Дмитрий Лунин.



Спасатели тушат сухую траву на месте взрыва / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина

Угрозы населению нет

В МВД тоже предоставили информацию о взрыве газопровода высокого давления в Лубенском районе Полтавской области. Отмечают, что взрыв произошел в 13:00 в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм).

Также правоохранители сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. Горение газа не наблюдается.

"Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", – сообщают в МВД.

Количество абонентов, оставшихся без газоснабжения, уточняют. Подразделения ГСЧС осуществляют тушение сухой травы.