Глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что сейчас на месте взрыва выгорают остатки газа. И пообещал больше деталей позже. Сейчас на месте работают работники ГСЧС.
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В Лубенском районе произошел взрыв: видео
"Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируемая", – уточнил через несколько минут Дмитрий Лунин.
Спасатели тушат сухую траву на месте взрыва / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лунина
Угрозы населению нет
В МВД тоже предоставили информацию о взрыве газопровода высокого давления в Лубенском районе Полтавской области. Отмечают, что взрыв произошел в 13:00 в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром 1 тыс. 20 мм, давление 40 атм).
Также правоохранители сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. Горение газа не наблюдается.
"Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет", – сообщают в МВД.
Количество абонентов, оставшихся без газоснабжения, уточняют. Подразделения ГСЧС осуществляют тушение сухой травы.