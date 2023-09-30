Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що вночі армія Росії обстріляла Корабельний район Херсона.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона

Мрочко повідомив, що внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі – горіли 30 гаражів. Для боротьби з вогнем були залучені 3 наряди – 12 рятувальників і 3 машини.

Також через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів.

Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона. В ОВА розповіли, що пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

Армія Росії "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв,

– написав він.

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Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БпЛА, один з них – ракетний.

Зокрема впродовж останньої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу та заклад громадського харчування у Херсоні.

Через російську агресію поранень зазнали 3 людини.

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