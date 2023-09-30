Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що вночі армія Росії обстріляла Корабельний район Херсона.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона

Мрочко повідомив, що внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі – горіли 30 гаражів. Для боротьби з вогнем були залучені 3 наряди – 12 рятувальників і 3 машини.

Також через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів.

Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона. В ОВА розповіли, що пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

Армія Росії "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи. На щастя, обійшлося без жертв,
– написав він.

Наслідки обстрілу Херсона 30 вересня: дивіться відео

Є поранені: як минула доба на Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БпЛА, один з них – ракетний.

Зокрема впродовж останньої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу та заклад громадського харчування у Херсоні.

Через російську агресію поранень зазнали 3 людини.

Ніч минула неспокійно: ворог масовано атакував Україну

  • У ніч на 30 вересня війська Росії завдали 2 ракетні удари по Краматорську. Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. Одну людину поранено.
  • Ввечері 29 вересня росіяни випустили по Україні кілька груп "Шахедів". Основною ціллю росіян далі було Подунав'я – припортова інфраструктура цього напрямку.
  • Проте дрони маневрували та намагались обійти систему протиповітряної оборони, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України.
  • Глава Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що є влучання в об'єкт інфраструктури.