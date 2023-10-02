К сожалению, 38-летний мужчина умер на операционном столе. Известно, что он пытался спасти гражданскую от российской атаки на город.

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Что известно о погибшем

Херсонский патрульный Виталий Новицкий погиб 2 октября в результате очередного удара оккупантов по городу. Под обстрел попали авто с патрульными – удар пробил броню транспорта. Мужчину доставили в больницу, однако, к сожалению, медики не смогли спасти его.

Виталий Новицкий умер в операционной. К моменту гибели патрульному было 38 лет. У него дома остались родители, жена и 8-летний сын.

Мужчина стал полицейским в 2015 году. Сначала он работал в Николаеве, однако недавно Виталий перевелся в Херсон. Он с честью и достоинством верно служил украинскому народу. К сожалению, эта смена стала последней в его жизни.

Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия. Скучаем вместе с вами,

– отметили в полиции.

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