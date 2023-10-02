Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що росіяни поцілили поблизу об'єкта транспортної інфраструктури.

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За його даними, попередньо є поранені. Водночас інформація уточнюється.

Згодом в ОВА уточнили, що ворог обстріляв транспортне підприємство близько 10:00. Попередньо, постраждали двоє людей.

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Зазначають, що під час сьогоднішніх обстрілів пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Серед потерпілих – діти

"Внаслідок нічних ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років. У старшої – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці", – зазначив очільник регіону.

Наслідки обстрілів / Фото Херсонської ОВА

Крім того, окупанти обстріляли Золоту Балку. Унаслідок атаки отримала поранення 59-річна місцева жителька, її госпіталізували.

Згодом в ОВА опублікували ще одне відео наслідків сьогоднішнього обстрілу населених пунктів Херсонської області. У відео місцеві жителі розповіли про те, що їм довелось пережити. Люди налякані, розгублені, кажуть, що встигли взяти з собою лише документи, навіть не встигли одягнутись, аби швидше покинути будинки.

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Що відомо про постраждалих

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під безперервними вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.

Також під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані,

– розповів Клименко.

Унаслідок обстрілу поранено поліцейських / Фото з тг-каналу Клименко

Він також уточнив, що станом на 11:00 ранку відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі.

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