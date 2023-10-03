Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів 24 Каналу про ситуацію в регіоні. Жодного дня не минає без ворожих обстрілів.
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"Обстрілюють абсолютно з усіх видів зброї – систем залпового вогню "Град", артилерії, САУ, танків, гранатометів", – зазначив Хлань.
За його словами, мікрорайон Корабел найбільше страждає від гранатометів, бо розташований фактично на узбережжі Дніпра. Окупантам легко до нього дістати.
Також загарбники почали скидати вибухівку з безпілотників і збільшили застосування керованих авіабомб.
Яка ворожа тактика
Найбільшу активність росіян у Херсоні спостерігають зранку і до обіду. Саме тоді, коли люди виходять на вулицю.
Окупанти взяли за традицію обстрілювати обласний центр саме тоді, коли люди починають виходити у своїх справах,
– наголосив Хлань.
Тривають також обстріли лівого берега Херсонщини. Мета ворога – залякати населення і продемонструвати свою присутність там.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Із самого ранку 2 жовтня російські окупанти обстрілюють Херсонщину. Зокрема, є влучання біля об'єкта транспортної інфраструктури. Четверо людей отримали поранення.
- Під обстріл також потрапила автівка з патрульними. Один з поранених правоохоронців помер на операційному столі.
- Раніше російський снаряд убив медсестру Світлану Віштомову і ще двох жінок, які перебували біля неї. Це сталось 28 вересня під час чергового обстрілу окупантів.