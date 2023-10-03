Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации в регионе. Ни дня не проходит без вражеских обстрелов.
Вашему вниманию Херсонская область страдает от российских обстрелов: как местные власти предупреждают об опасности
"Обстреливают абсолютно из всех видов оружия – систем залпового огня "Град", артиллерии, САУ, танков, гранатометов", – отметил Хлань.
По его словам, микрорайон Корабел больше всего страдает от гранатометов, поскольку расположен фактически на побережье Днепра. Оккупантам легко до него достать.
Также захватчики начали сбрасывать взрывчатку с беспилотников и увеличили применение управляемых авиабомб.
Какая враждебная тактика
Наибольшую активность россиян в Херсоне наблюдают с утра и до обеда. Именно тогда, когда люди выходят на улицу.
Оккупанты взяли за традицию обстреливать областной центр именно тогда, когда люди начинают выходить по своим делам,
– подчеркнул Хлань.
Продолжаются обстрелы левого берега Херсонщины. Цель врага – запугать население и продемонстрировать свое присутствие там.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- С самого утра 2 октября российские оккупанты обстреливают Херсонщину. В частности, есть попадание возле объекта транспортной инфраструктуры. Четверо людей получили ранения.
- Под обстрел также попал автомобиль с патрульными. Один из раненых правоохранителей скончался на операционном столе.
- Раньше российский снаряд убил медсестру Светлану Виштомову и еще двух женщин, находившихся возле нее. Это произошло 28 сентября во время очередного обстрела оккупантов.