Внаслідок авіаудару в Антонівці були зруйновані будинки. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі інформацію уточнюють.

Читайте також Росія вдарила з авіації по Бериславу: серйозно постраждала лікарня – знищено обладнання

В ОВА уточнили, що смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару перебував у гаражі.

Також було травмовано трьох жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річного чоловіка. Усім потерпілим на місці надали медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці. Зазначається, що двом жінкам, 71 та 77 років, та 49-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудару

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що було розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище у передмісті Херсона. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудару керованими авіабомбами.

Росіяни поцілили у приватний будинок. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами.

Крім того, також окупанти обстріляли Білозерську громаду. Осколкові поранення отримали двоє людей – чоловік та жінка. Внаслідок обстрілів була пошкоджена низка житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Ворог масовано обстрілює Херсон: головне