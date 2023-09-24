Власне, під ранок 24 вересня в цьому населеному пункті на Херсонщині було неспокійно через авіаційний обстріл. Згодом в обласній військовій адміністрації відповіли, чи є жертви через цей удар з боку Росії.

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Атака на лікарню в Бериславі

Наголосимо, що загиблих внаслідок обстрілу немає. Однак суттєво постраждало приміщення місцевої лікарні разом з обладнанням, яке там було.

На світанку (24 вересня – 24 Канал) Росія завдала авіаційного удару по Бериславу. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання. На щастя, обійшлося без жертв,

– написали в ОВА.