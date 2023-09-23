У Повітряних силах ЗСУ розповіли про результати роботи вночі проти 23 вересня. Відомо, що дронами Росія атакувала Південь України вдосвіта.

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Які результати роботи наших військових

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росії),

– розповіли військові.

За їхніми даними, наші Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил разом з ППО Сил оборони України знищили 14 ворожих "Шахедів". Тобто відомо про влучання тільки одного безпілотника.

Били росіяни дронами по Запоріжжю та Дніпропетровщині.



Які успіхи ЗСУ у збитті "Шахедів"



Нічна атака росіян 23 вересня: основне