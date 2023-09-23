Вночі у південних та східних областях оголошували кілька разів тривогу. Повітряні сили спочатку попереджали про ракетну небезпеку, а згодом і про атаку безпілотників, інформує 24 Канал.
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Дрони, ймовірно, запускали, як зі Сходу, так і з Півдня
Кілька разів вибухи пролунали у Дніпрі. Перші з них прогриміли ще до того, як в області увімкнули сирени. Ймовірно, пишуть моніторингові канали, росіяни могли вдарити по регіону балістикою.
Згодом українські військові повідомили про кілька груп дронів, одна з яких рухалась з південного напрямку. Також безпілотники, за попередньою інформацією, прямували з Харківської області у бік Полтави. Вибухи, які пов'язані з роботою ППО, чули місцеві мешканці у Запоріжжі та знову у Дніпрі.
Україну атакували дрони-камікадзе: останні новини
- У Повітряних силах розповіли, що останнім часом ворог активізував атаки "Шахедами". Кількість дронів, якими Росія б'є по українській території, значно зросла.
- Передусім окупанти ціляться по об'єктах критичної інфраструктури. Так, у ніч на 20 вересня вороги вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуку.
- Загалом тоді росіяни запустили по українській території 24 "Шахеди" 17 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони.
- За день до цього країна-окупантка запустила безпілотники по кількох областях України. Вибухи прогриміли у Кривому Розі, Хмельниччині та у Львові. На жаль, були жертви.
- Нашим військовим вдалось приземлити 28 з 31 дрона.