Вночі у південних та східних областях оголошували кілька разів тривогу. Повітряні сили спочатку попереджали про ракетну небезпеку, а згодом і про атаку безпілотників, інформує 24 Канал.

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Дрони, ймовірно, запускали, як зі Сходу, так і з Півдня

Кілька разів вибухи пролунали у Дніпрі. Перші з них прогриміли ще до того, як в області увімкнули сирени. Ймовірно, пишуть моніторингові канали, росіяни могли вдарити по регіону балістикою.

Згодом українські військові повідомили про кілька груп дронів, одна з яких рухалась з південного напрямку. Також безпілотники, за попередньою інформацією, прямували з Харківської області у бік Полтави. Вибухи, які пов'язані з роботою ППО, чули місцеві мешканці у Запоріжжі та знову у Дніпрі.

Зверніть увагу! Наразі офіційної інформації про те, що відбулось на території міст немає. Про атаки згодом повідомлять обласні військові адміністрації.

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