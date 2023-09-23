Ночью в южных и восточных областях объявляли несколько раз тревогу. Воздушные силы сначала предупреждали о ракетной опасности, а впоследствии и об атаке беспилотников, информирует 24 Канал.

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Дроны, вероятно, запускали, как с Востока, так и с Юга

Несколько раз взрывы прогремели в Днепре. Первые из них были еще до того, как в области включили сирены. Вероятно, пишут мониторинговые каналы, россияне могли ударить балистикой по региону.

Впоследствии украинские военные сообщили о нескольких группах дронов, одна из которых двигалась с южного направления. Также беспилотники, по предварительной информации, направлялись из Харьковской области в сторону Полтавы. Взрывы, связанные с работой ПВО, слышали местные жители в Запорожье и снова в Днепре.

Обратите внимание! Пока официальной информации о том, что произошло на территории городов, нет. Об атаках сообщат областные военные администрации.

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