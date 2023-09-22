Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на территории полуострова системно уничтожаются вражеские системы ПВО.
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"Что позволяют и позволят в дальнейшем действовать активнее и на территории Крыма, и в акватории Черного моря. Под контролем есть все. Просто для каждого объекта подготовлена какая-то своя "изюминка", – подчеркнул Братчук.
Прилетает в Крыму повсюду – на Севере, Юге, Востоке и Западе полуострова. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" убежден, что интенсивность этого будет расти. Тем более, когда "окно" в воздушном пространстве будет расширяться.
Надеюсь на дальнейшие действия Вооруженных Сил. Надеюсь, что будет чуть ли не каждый день, но не будем торопиться. Работа должна быть очень филигранна, профессиональна и подготовлена,
– отметил Сергей Братчук.
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