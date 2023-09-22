Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що на території півострова системно знищуються ворожі системи ППО.
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"Що дозволяють і дозволять надалі діяти активніше і на території Криму, і в акваторії Чорного моря. Під контролем є все. Просто для кожного об'єкту підготовлено якусь свою "родзинку", – наголосив Братчук.
Прилітає у Криму всюди – на Півночі, Півдні, Сході та Заході півострова. Речник Української добровольчої армії "Південь" переконаний, що інтенсивність цього зростатиме. Тим паче, коли "вікно" у повітряному просторі буде розширюватися.
Сподіваюсь на подальші дії Збройних Сил. Сподіваюся, що буде ледь не кожного дня, але не будемо поспішати. Робота має бути дуже філігранна, професійна та підготовлена,
– зауважив Сергій Братчук.
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- 22 вересня у Криму гаряче. Прилетіло по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Удар підтвердили у ЗСУ. Росіяни заявили, що є нібито один загиблий. Однак потім сказали, що він зник безвісти. У приміщенні штабу могла бути нарада високопоставлених офіцерів країни-агресорки. Однак ця інформація поки що непідтверджена.
- У Бахчисараї могло прилетіти по військовій базі росіян. У мережі повідомили, що там в районі військової частини підіймався стовп диму. Окупанти тим часом заявили, що буцімто збили ракету в районі Бахчисарая. А дим – то нібито впали уламки, і унаслідок цього спалахнула трава.
- Вибухи також чули в інших районах Криму. Зокрема, у Сімферопольському районі. А також – біля сіл Красногвардійське та Первомайське.