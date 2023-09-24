Собственно, под утро 24 сентября в этом населенном пункте Херсонской области было беспокойно через авиационный обстрел. Впоследствии в областной военной администрации ответили, есть ли жертвы из-за этого удара со стороны России.

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Атака на больницу в Бериславе

Отметим, что погибших в результате обстрелов нет. Однако существенно пострадало помещение местной больницы вместе с имеющимся там оборудованием.

На рассвете (24 сентября – 24 Канал) Россия нанесла авиационный удар по Бериславу. Взрывной волной повреждены помещения больницы и подстанции скорой помощи. Там выбиты окна, двери, уничтожено диагностическое оборудование. К счастью, обошлось без жертв,

– написали в ОВА.