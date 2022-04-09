Как собирают, идентифицируют и отправляют домой уничтоженных оккупантов

Вместе с неисправной, разбитой или просто заброшенной техникой оккупанты оставляют и своих мертвых военнослужащих. В ВСУ рассказали, как идентифицируют изуродованные тела и для чего это нужно.

В селах или городах, где были позиции врагов, тела российских солдат лежат десятками. Труппы россиян лежат преимущественно там, где были их позиции. То есть у врага была возможность забрать своих земляков. Тем более, если учесть, что россияне успевали вывозить награбленное имущество украинцев.

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Российские солдаты не нужны даже своим

Начальник Центрального управления ГВС ВС Украины Владимир Лямзин рассказал, что у большинства умерших российских солдат нет при себе документов. То есть они уже в таком состоянии, что их невозможно узнать без экспертизы ДНК и никакими документами нельзя подтвердить личность.

Это лишний раз свидетельствует о том, что в России к своим относятся как к пушечному мясу,

– отметил он.

С проблемой большого количества трупов российских солдат Украина столкнулась еще в начале войны. Их сразу стало настолько много, что это могло вызвать эпидемиологическую катастрофу и распространить большое количество инфекционных заболеваний.

17 марта Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов:

Тела вывозятся в морги, где их описывает Нацполиция.

Пункты сбора должны быть снабжены прицепами-рефрижераторами или рефрижераторами на железнодорожной базе.

После этого тела свозят в единый центр, а уже после должны передавать в Россию. Но страна-агрессор не слишком торопится забирать своих военных.

Украина тратит время и ресурсы на сбор и идентификацию трупов россиян

В целом, процедура сбора и работа с трупами достаточно ресурсозатратная – с фото и видеофиксацией на всех этапах, детальным документированием, следствием. В приоритете – уберечь тело и выяснить его имя.

Как идентифицируют тела

Руководитель специализированной поисковой группы рассказал, что в первую очередь учитывают: идентификаторы на фирменной одежде, фамилию, наименование воинской части, шевроны и жетоны. Они дают больше оснований идентифицировать тело или найти семью.

Неидентифицируемые останки будут оставаться в Украине до момента установления лиц. Но с идентификацией тел уже большие проблемы. У большинства отсутствуют документы.

А сами идентификационные признаки есть у 30% трупов из 100. Руководство и командование, очевидно, забирали документы, а иногда и наклейки, жетоны, наименование воинской части. Некоторые тела своих "побратимов" оккупанты вообще заминировали. Поэтому тот, кто был пушечным мясом при жизни, остался им и после смерти.

Большинство тел российских солдат, которые находятся на оккупированных ранее территориях, очень истерзаны. Часто трупы обожжены в результате артиллерийских обстрелов и растянуты собаками. От некоторых остаются почти одни кости.

Почему Украина так старается идентифицировать тела

Украина – прогрессивное и европейское государство. Мы, в отличие от россиян, соблюдаем все нормы международного права, которые обязывают к такому поведению с телами погибших врагов.

А еще украинцы – гуманная нация. Мы все же хотим отдать тела врагов их матерям. Хотя прекрасно понимаем, что их сыновья выросли убийцами, это и их вина тоже.

Еще одна, едва ли не самая важная причина: каждый российский солдат – военный преступник и стал им тогда, когда переступил линию границы Украины с оружием в руках. И мир должен знать их имена, как знает имена СС-овцев, уничтожавших миллионы людей в лагерях. Мир должен понимать, что русское зло не обобщается только одним лицом в виде Путина. Все они – соучастники.

Украина старается вести переговоры с Россией относительно того, чтобы она забрала тела своих военных, но пока они не очень торопятся это делать. Но в ВСУ надеются, что после победы Украины все трупы оккупантов поедут туда, откуда они пришли.

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