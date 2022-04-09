В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.

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Свидетельство того, что оккупанты бросают своих

При зачистке населенного пункта Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 ОМБр обнаружена братская могила оккупантов,

– сообщили военные.

Они также обнародовали фото этого жалкого зрелища (18+, чувствительный контент).

Братская могила россиян / Фото Страткома ВСУ

К слову, 30 марта воины 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческие отряды уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводной батальонной тактической группы 59-го танкового полка вооруженных сил России. Украинские защитники захватили их штабы и всю документацию. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Обратите внимание! По состоянию на 9 апреля защитники обезвредили уже по меньшей мере 19 100 российских захватчиков. Техники врага на украинских землях также ежедневно становится все меньше. В Пентагоне сообщили, что Россия потеряла в Украине уже до 20% своей боевой силы.

Ознакомьтесь потери врага состоянию на 9 апреля: смотрите видео