В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.
Читайте также: ВСУ ликвидировали командира танкового полка Александра Беспалова
Свидетельство того, что оккупанты бросают своих
При зачистке населенного пункта Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 ОМБр обнаружена братская могила оккупантов,
– сообщили военные.
Они также обнародовали фото этого жалкого зрелища (18+, чувствительный контент).
Братская могила россиян / Фото Страткома ВСУ
К слову, 30 марта воины 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческие отряды уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводной батальонной тактической группы 59-го танкового полка вооруженных сил России. Украинские защитники захватили их штабы и всю документацию. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.
Ознакомьтесь потери врага состоянию на 9 апреля: смотрите видео