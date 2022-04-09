В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ зазначили, що міф про те, що росіяни своїх не покидають, остаточно зруйнований.
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Свідчення того, що окупанти кидають своїх
При зачистці населеного пункту Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 ОМБр виявлено братську могилу окупантів,
– повідомили військові.
Вони також оприлюднили фото цього жалюгідного видовища (18+, чутливий контент).
Братська могила росіян / Фото СтратКому ЗСУ
До слова, 30 березня воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчі загони знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведеної батальйонної тактичної групи 59-го танкового полку збройних сил Росії. Українські захисники захопили їхні штаби та всю документацію. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.
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