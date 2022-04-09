У Міністерстві оборони України повідомили про загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня та наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Увага З "гарячих точок" на 9 квітня погодили 10 зелених коридорів

Бойові втрати ворога

особового складу – 19100 осіб,

танків — 705 одиниць,

бойових броньованих машин – 1895 одиниць,

артилерійських систем – 335 одиниць,

РСЗВ – 108 одиниць,

засоби ППО – 55 одиниць,

літаків – 151 одиниця,

гелікоптерів – 136 одиниць,

автомобільної техніки – 1363 одиниць,

кораблі – 7 одиниць,

цистерн з ПММ – 76 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.

спеціальна техніка – 25.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.



Бойові втрати Росії станом на 9 квітня / Фото Міністерство оборони

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