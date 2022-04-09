У Міністерстві оборони України повідомили про загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня та наголосили, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Увага З "гарячих точок" на 9 квітня погодили 10 зелених коридорів
Бойові втрати ворога
- особового складу – 19100 осіб,
- танків — 705 одиниць,
- бойових броньованих машин – 1895 одиниць,
- артилерійських систем – 335 одиниць,
- РСЗВ – 108 одиниць,
- засоби ППО – 55 одиниць,
- літаків – 151 одиниця,
- гелікоптерів – 136 одиниць,
- автомобільної техніки – 1363 одиниць,
- кораблі – 7 одиниць,
- цистерн з ПММ – 76 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Бойові втрати Росії станом на 9 квітня / Фото Міністерство оборони
Також цікаво: Окупант привів ЗСУ на позиції орків втікаючи від дрона: дивитись відео