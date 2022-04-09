Евакуація відбуватиметься у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Місцевих мешканців перевезуть у безпечніші регіони України.

Учора Гуманітарними коридорами вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей

Маршрути евакуації

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті);
  • Бердянськ – Запоріжжя;
  • Токмак – Запоріжжя;
  • Енергодар – Запоріжжя;
  • Мелітополь – Запоріжжя (якщо росіяни повернуть вкрадені напередодні автобуси);
  • Сєвєродонецьк – Бахмут;
  • Лисичанськ – Бахмут;
  • Попасна – Бахмут;
  • Гірське – Бахмут;
  • Рубіжне – Бахмут.

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