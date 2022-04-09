Эвакуация будет происходить в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Местных жителей перевезут в более безопасные регионы Украины.
Внимание Вчера гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 6 тысяч человек
Маршруты эвакуации
- Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);
- Бердянск – Запорожье;
- Токмак – Запорожье;
- Энергодар – Запорожье;
- Мелитополь – Запорожье (если россияне вернут украденные накануне автобусы);
- Северодонецк – Бахмут;
- Лисичанск – Бахмут;
- Попасная – Бахмут;
- Горское – Бахмут;
- Рубежное – Бахмут.
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