Відповідну інформацію повідомила Ірина Верещук. Такі результати роботи гуманітарних коридорів на 8 квітня – 44 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Україні вдалось евакуювати понад 6 тисяч людей

За сьогодні (мовиться про 8 квітня – 24 канал) евакуйовано 6 665 людей. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей,

– повідомила Верещук.

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