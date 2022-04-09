Про масштаб втрат держави-агресорки видання повідомляє з посиланням на слова високопоставленого представника міністерства оборони США.

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Росія втратила до 20% бойової сили

За словами чиновника, за загальними втратами – війська, танки, літаки та ракети – Росія втратила від 15 до 20% бойової потужності, яку виділила проти України з початку вторгнення.

Він зазначив, що деякі підрозділи російської армії, які нещодавно відступили з території Київщини (насправді їх вигнали звідти українські захисники), вичерпали свої ресурси. Тому їхня бойова корисність тепер перебуває під великим питанням.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – повідомив чиновник з Пентагону.

Він додав, що зафіксували ознаки й того, що Росія почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, держава-агресорка розраховує зібрати та кинути в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.

Зауважимо, станом на 9 квітня українські захисники знешкодили вже щонайменше 19 100 російських загарбників.

Ознайомтеся – втрати ворога станом на 9 квітня: дивіться відео