Таку думку Ллойд Остін висловив під час слуханнях комітету з питань збройних сил Сенату США.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю. Він помилявся", – заявив Остін.

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Глава Пентагону відзначив, що Росія поставила собі за мету на початку війни швидко розгромити українську армію, адже переважала українців і за чисельністю, і за озброєнням. Але українські сили ефективно використали наявне в них озброєння, зупинивши російський прорив.

Саме це, за його словами змусить російського лідера зосередити свою увагу на Сході та Півдні України.

Тож США, як партнер України, вирішує, яке озброєння передати нашій державі. За словами голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, Україна просить бронетехніку та артилерію для наступного етапу бою. Але американці поки не готові надавати таке своє озброєння. В США це пояснюють тим, що американські системи вимагають місяців навчання, тож свої зусилля вони зосередили на пошуку систем від союзників і партнерів, які українці зможуть використовувати з мінімальною підготовкою.

"Бій на південному сході відрізняється від півночі, він набагато більш відкритий і підходить для бронетанкових, механізованих операцій, наступальних дій з обох сторін", – заявив Марк Міллі.