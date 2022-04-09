Такое мнение Ллойд Остин высказал на слушаниях комитета по вооруженным силам Сената США.

"Путин думал, что он действительно может быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу. Он ошибался", – заявил Остин.

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Глава Пентагона отметил, что Россия задалась целью в начале войны быстро разгромить украинскую армию, ведь опережала украинцев и по численности, и по вооружению. Но украинские силы эффективно использовали имеющееся у них вооружение, остановив российский прорыв.

Именно это, по его словам, заставит российского лидера сосредоточить свое внимание на Востоке и Юге Украины.

Поэтому США как партнер Украины решает, какое вооружение передать нашему государству. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли, Украина просит бронетехнику и артиллерию для следующего этапа боя. Но американцы пока не готовы предоставлять такое свое вооружение. В США это объясняют тем, что американские системы требуют месяцев обучения, поэтому свои усилия сосредоточили на поиске систем от союзников и партнеров, которые украинцы смогут использовать с минимальной подготовкой.

"Бой на юго-востоке отличается от севера, он гораздо более открыт и подходит для бронетанковых, механизированных операций, наступательных действий с обеих сторон", – заявил Марк Милли.