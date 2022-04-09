Міністр оборони України Олексій Резніков з іноземними журналістами відвідав Гостомель, який перед тим був під російською окупацією. Тож журналісти на власні очі змогли побачити, що після себе залишає російська армія.

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Олексій Резніков звернувся через журналістів до урядів іноземних держав які допомагають Україні. І наголосив, що нашій державі потрібне сучасне озброєння.

"Дуже важливо, щоб ваш уряд, ваші люди зрозуміли, що нам необхідно більше зброї, більше сучасної зброї. Не радянського зразка, а сучасної натівської зброї. Нам необхідні ракетні системи залпового вогню, танки, броньовані машини та 155 міліметрова артилерія. Не 152 міліметрова, як у Радянському Союзі", – заявив Олексій Резніков.

Міністр запевнив, що українські військові вміють поводитися з натівським озброєнням, адже доволі багато проводили з ними спільних навчань.

Нам потрібно більше зброї дальньої дії. Ми можемо їх стримати, але нам потрібно їх прогнати. Для цього потрібні РСЗВ з дальністю понад 40 кілометрів, нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі та на Чорному морі. Нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 міліметрів, оскільки вона більш ефективна,

– додав міністр.

Резніков наголосив, що європейські країни теж мають бути зацікавлені в тому, щоб надати Україні цю зброю. Адже тоді буде можливість зупинити Росію.

"Ви повинні допомогти нам, або вони прийдуть до вас. Я не лякаю вас, але це те, що у них в головах", – заявив міністр оборони.

Як приклад він навів соціологічне опитування в Росії про те, яка країна має стати наступною в загарбницьких планах. Нею обрали Польщу.

Відтак Україна вимагає від партнерів не лише оборонного озброєння, але й наступального, щоб можна було ефективно протистояти ворогу. Та завдавати йому ще більше втрат та поразок. А відтак – перемогти у цій війні.