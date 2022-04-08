Російські загарбники зазнають нищівних втрат. Бійці ЗСУ вже знищили приблизно 19 тисяч окупантів.

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ЗСУ ліквідували ще одного командира

Українські бійці продовжують ліквідовувати командування окупантів.

Ексклюзив. Зустрічайте. "Командир 59-й гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник александр беспалов". Земля тобі бетоном, тварюка! Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні!,

– зазначили захисники.

У документах окупанта мовиться, що йому було 42 роки. Він мав звання майора.



Українські бійці ліквідували командира танкового полку / Фото СтратКом ЗСУ



Беспалов був майором / Фото СтратКом ЗСУ



Окупант повернеться додому у цинку / Фото СтратКом ЗСУ

Варто подивитися – Окупант привів ЗСУ на позиції орків втікаючи від дрона