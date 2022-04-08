Щоб не воювати на території України, окупанти вдаються до переховувань та самокаліцтв. Ті, хто дуже хоче жити, пишуть рапорти та відмови.

Важливо Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з Сумщини

ГУР повідомляє, що весь підрозділ російських спецпризначенців, який був у Сирії, відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. Зазначається, що за 2 дні боротьби із ЗСУ підрозділ втратив приблизно 30 військових.

За контрактом росіяни також не дуже хочуть служити – у Єкатеринбурзі лише на розмову щодо можливої участі у війні в Україні погодилося менше ніж 1 відсоток військових запасу.

З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться,

– продемонстрували статистику в розвідці.

Намагаються врятуватися від бійні в Україні і вже мобілізовані. За даними розвідки, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси із пораненими окупантами, які навмисне ранили себе – переважна більшість цих росіян мають поранення ніг.

Дивіться також: Нові вражаючі втрати окупантів за 8 квітня