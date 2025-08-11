8 августа 2025 года в Белом доме Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннюю декларацию о мирном урегулировании. Это является жестким унижением Москвы.

Как США сделали то, что не смогла Россия?

По словам Коваленко, мирное соглашение Азербайджана и Армении – это жесткое унижение Москвы, которая всегда претендовала на доминирование в постсоветском пространстве.

Он напомнил, что обострение в Нагорном Карабахе началось еще в 1987 году и дошло до войн.

Советская власть, которая не удержала ситуацию – и потом россияне в качестве посредников, – ничего не достигали,

– отметил Андрей Коваленко.

Заметим, что в мирном соглашении указано, что Азербайджан и Армения будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. В тексте указано, что Баку и Еревен не имеют друг к другу никаких территориальных претензий.

Кроме того, страны обязуются не предпринимать никаких действий, направленных на полное или частичное нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны, а также воздерживаться от вмешательства в ее внутренние дела.