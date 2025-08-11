Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайты МИД Армении и МИД Азербайджана.

О чем говорится в тексте соглашения Армении и Азербайджана?

В декларации о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, которая была подписана в Вашингтоне 8 августа при посредничестве Дональда Трампа, содержатся 17 пунктов.

По документу Баку и Ереван признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. Согласно договору, страны также не будут иметь никаких территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таких претензий в будущем.

Стороны не будут предпринимать никаких действий, направленных на полное или частичное нарушение территориальной целостности или политического единства другой Стороны, включая планирование, подготовкой, поощрением и поддержкой таких действий,

– говорится в одном из пунктов декларации.

К тому же стороны будут воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга, и через определенный срок после ратификации соглашения установят дипломатические отношения.

Стороны не будут разворачивать вдоль своей общей границы силы любой третьей стороны, а также внедрять взаимосогласованные меры безопасности и укрепления доверия, в частности в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных регионах.

Полный текст декларации о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном: смотрите документ

Страны заявили, что осуждают "все проявления нетерпимости, расовой ненависти и дискриминации, сепаратизма, насильственного экстремизма и терроризма и борются с этими ситуациями в пределах своей юрисдикции".

Армения и Азербайджан также будут сотрудничать в различных сферах, включая экономику и культуру и обязуются урегулировать вопрос пропавших без вести, избегать вмешательства во внутренние дела и решать споры мирными методами.

После вступления в силу соглашения все межгосударственные иски и претензии будут отозваны.