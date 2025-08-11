Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайти МЗС Вірменії та МЗС Азербайджану.

До теми США отримають контроль над стратегічним коридором на Південному Кавказі, – Reuters

Про що йдеться у тексті угоди Вірменії та Азербайджану?

У декларації про мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном, яка була підписана у Вашингтоні 8 серпня за посередництва Дональда Трампа, містяться 17 пунктів.

За документом Баку та Єреван визнають та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної. Згідно з угодою, країни також не матимуть жодних територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому.

Сторони не вживатимуть жодних дій, спрямованих на повне або часткове порушення територіальної цілісності чи політичної єдності іншої Сторони, включно з плануванням, підготовкою, заохоченням та підтримкою таких дій,

– йдеться в одному з пунктів декларації.

До того ж сторони утримуватимуться від втручання у внутрішні справи одна одної, і через певний термін після ратифікації угоди встановлять дипломатичні відносини.

Сторони не розгортатимуть уздовж свого спільного кордону сили будь-якої третьої сторони, а також впроваджуватимуть взаємоузгоджені заходи безпеки та зміцнення довіри, зокрема у військовій сфері, з метою забезпечення безпеки та стабільності в прикордонних регіонах.

Повний текст декларації про мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном: дивіться документ

Країні заявили, що засуджують "всі прояви нетерпимості, расової ненависті та дискримінації, сепаратизму, насильницького екстремізму та тероризму та борються з цими ситуаціями в межах своєї юрисдикції".

Вірменія та Азербайджан також співпрацюватимуть у різних сферах, включно з економікою та культурою та зобов'язуються врегулювати питання зниклих безвісти, уникати втручання у внутрішні справи та вирішувати спори мирними методами.

Після набуття чинності угоди всі міждержавні позови та претензії будуть відкликані.