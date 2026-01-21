Про це Трамп розповів під час своєю промови у Білому домі у вівторок, 20 січня, повідомляє Clash Report.
Як Путін і Трамп говорили про Гренландію?
У розмові з Путіним Трамп зокрема підняв тему мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном. Путін нібито захоплено прокоментував дипломатичний успіх США у регіоні.
Путін сказав мені: "Я не можу повірити, що ти закінчив цю війну, я працював над цим 10 років". Бо це його територія,
– сказав Трамп.
Трамп пригадав свою розмову з Путіним і під час своєї промови у Давосі
У своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Трамп сказав, що говорив напередодні з Путіним про Вірменію і Азербайджан.
За словами Трампа Путін сказав йому: "Я не вірю, що ти залагодив конфлікт. Я працюю над цим десять років, а ти зробив це буквально за день".