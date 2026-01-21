Об этом Трамп рассказал во время своей речи в Белом доме во вторник, 20 января, сообщает Clash Report.
Как Путин и Трамп говорили о Гренландии?
В разговоре с Путиным Трамп в частности поднял тему мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Путин якобы восторженно прокомментировал дипломатический успех США в регионе.
Путин сказал мне: "Я не могу поверить, что ты закончил эту войну, я работал над этим 10 лет". Потому что это его территория,
– сказал Трамп.
Трамп вспомнил свой разговор с Путиным и во время своей речи в Давосе
В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января Трамп сказал, что говорил накануне с Путиным об Армении и Азербайджане.
По словам Трампа Путин сказал ему: "Я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день".