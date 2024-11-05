Подсели на порно: журналист FT рассказал пикантные детали о военных КНДР в России

Северокорейские войска на территории России во время подготовки к боевым действиям впервые получили доступ к Интернету. Солдаты КНДР открыли для себя мир порно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британского журналиста FT Гидеона Рачмана.

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Солдаты КНДР и порно

Как правило надежный источник говорит мне, что северокорейские солдаты, которые дислоцировались в России, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к Интернету. В результате они подсели на порнографию,

– пишет Гидеон Рачман в соцсети Х.

В то же время американский политолог Ян Бремер в комментариях отметил, что удивлен, что Рачман так долго ждал, чтобы опубликовать эту информацию. "Я бы назвал его чрезвычайно надежным источником", – написал он.

На пост Рачмана обратили внимание в Украине

На публикацию отреагировал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Он считает, что представителям Financial Times не стоит пытаться хайповать на теме КНДР и рассказывать про "интернет и порнографию". Он считает, что эта тема не повод для смеха.

Не смешно, что военные КНДР переброшены в Европу и будут воевать там, где не имели бы, если бы Запад до сих пор показывал силу. Они будут воевать и их придется убивать, тратя наши ресурсы в то время, пока все крайне обеспокоены,

– говорит Коваленко.

Глава ЦПИ отмечает, что не смешно, что несмотря на такую ситуацию, на Западе шутят и преуменьшают проблему.

"Потому что через несколько лет те, кто выживут, научат других в КНДР вместе с российскими инструкторами, и дроны уже полетят в направлении Сеула. Это все очень печально, когда вместо адекватной реакции читаешь такую ерунду", – констатирует он.

К слову, во вторник, 5 ноября, стало известно, что на Курщине состоялись первые боевые действия между украинскими и северокорейскими военными. По словам представителя разведки "речь не идет о крупных столкновениях".